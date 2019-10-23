Петербурженка всего месяц покаталась на «Лексусе» за 7 миллионов. Теперь на нём катаются угонщики

Петербурженка оплакивает кражу своего нового «Лексуса» за 7 млн рублей. Люксовый автомобиль угнали прямо от её дома в Выборгском районе. Женщина обеднела за ночь.

По данным «Фонтанки», 37-летняя неработающая дама написала заявление о краже утром 22 октября. Выйдя с дочкой из дома на проспекте Энгельса, она не нашла свой чёрный «Лексус», купленный чуть более месяца назад. Полиция смогла отследить путь транспортного средства по системе видеонаблюдения «Безопасный город». В последний раз машина мелькнула у дома №379 по Выборгскому шоссе.

Возбуждено уголовное дело.



