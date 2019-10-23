«Петрович» вам больше не везет. Сотрудники магазина стали жертвами обедов вслед за «Леруа Мерлен»

Жертвами доставки еды «Фуд Сервисез» после «Леруа Мерлен» стали и работники строительного магазина «Петрович» на Планерной улице.

«Представители надзорного ведомства заинтересовались и другими предприятиями, работников которых кормит ООО «Фуд Сервисез». И выяснили, что, похоже, «сервисез» в этой компании так себе — сотрудники магазина «Петрович» на Планерной, получающие питание по договору с «Фуд сервисез», тоже пожаловались на плохое самочувствие», – об этом 23 октября сообщает издание «Доктор Питер».

В «Петровиче» четверым работникам поставлен диагноз «острая кишечная инфекция», а один после неудачного обеда был госпитализирован в городскую инфекционную больницу Боткина.

Роспотребнадзор уточнил, что «Фуд Сервисез» организовывал питание работников нескольких магазинов по типу «распределительного буфета». Проверка выяснила нарушение санитарных норм, а в готовой продукции обнаружили сальмонеллу.





Деятельность «Фуд Сервисез» приостановлена на две недели по решению суда.

Напомним, что 21 октября острые кишечные инфекции обнаружили у 19 сотрудников «Леруа Мерлен».