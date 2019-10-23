Песков: США просто предали курдов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», – прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях с Турцией территории, Песков. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

Турция 9 октября объявила о начале на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. В Анкаре заявляли, что операция направлена на борьбу с террористами, в том числе из террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).



