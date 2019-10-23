На Ржевке ищут похитителя медведя. Метрового зверя унес налетчик в красном

Вероломное похищение медведя расследует полиция Красногвардейского района Петербурга. Унесенный в ночи зверь был игрушечным.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), циничный налетчик пришел в «Цветоптторг» на проспекте Наставников в самую глухую пору — около трех ночи 23 октября. 50-летняя продавщица не заметила подвоха: блондин в красной приметной куртке менее всего походил на налетчика. Для вида поздний посетитель поинтересовался цветами, попросил собрать ему букет. Но на самом деле его манило другое: пока сотрудница торговой точки старательно собирала флористическую красоту, молодой человек схватил с витрины плюшевого медведя и побежал вон. Даже немаленькие габариты похищенной игрушки — высота около метра — не сказались на прыткости похитителя. А может, и догонять было некому.



