Задержанного директора правозащитной организации «Комитет за гражданские права» обвиняют в покушении на мошенничество в 2,5 млн

Следственный комитет озвучил претензии к задержанному после обысков в Москве вечером 22 октября зампреду общественной правозащитной организации Андрею Маякову. Он якобы покушался на 2,5 млн рублей от приговоренного к долгому сроку гражданина.

Как сообщает пресс-служба ГСК СК РФ по Москве, днем 22 октября директор Комитета за гражданские права получил от некоего лица в качестве первого транша 200 тысяч рублей. Всего, предполагалось, незаконное вознаграждение составит 2,5 млн рублей.

«В обмен он обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – сообщает ведомство.







В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено добиваться помещения Маякова под стражу.





Вечером 22 октября СМИ писали об обысках в офисе комитета. Тогда член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин сообщил, что до появления полиции и СК в офис пришел мужчина, который хотел дать Маякову деньги. Но правозащитник предложил оформить их как пожертвование. Случившееся он считает провокацией, пишет ТАСС.