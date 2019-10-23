«Война» против пешеходов продолжается. В Учебном водитель сбил женщину и уехал, но остались следы

Фото с места ДТП на Левашовском проспекте 22 октября. Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

ДТП с пешеходами, которых было так много вчера вечером, продолжаются и утром. Одно сообщение поступило от ГИБДД, ещё одно – от очевидцев.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 23 октября около 8:05 в Учебном переулке, 2 (Выборгский район города), в зоне регулируемого пешеходного перехода неустановленный водитель совершил наезд на женщину 1969 года рождения и скрылся. Пострадавшая в тяжёлом состоянии госпитализирована. Автомобиль и водитель объявлены в розыск, причём кое-какая информация у полиции уже есть. Предположительно, это кроссовер Mitsubishi ASX, известны цифры госномера – 844.

Ещё одного человека сбили утром на проспекте Шаумяна, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Артёма, это было около 7 часов. «Я сегодня там проезжал, когда ещё не было скорых, так я даже не заметил вначале, что стоит знак, а за ним лежит человек. Освещения вообще нет», – пишет Артём.



