Второй КВНщик за неделю попал в высокую политику. На этот раз от Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при президенте России. Об этом он 23 октября сообщил в своем Instagram.

Глава государства уверен, что его назначенец хорош, так как он один из наиболее известных калмыков в России, а также состоявшийся общественный деятель, реализовавший большое количество значимых проектов.

«Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», – отметил Хасиков.

А несколькими днями ранее КВНщик из поколения 90-х, член команд ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная XX века Сергей Сивоха был назначен президентом Украины советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны «по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса». На своей странице в Facebook Сивоха уверял, что будет «отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами».



