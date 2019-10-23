Второй КВНщик за неделю попал в высокую политику. На этот раз от Калмыкии
Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при президенте России. Об этом он 23 октября сообщил в своем Instagram.
Когда-то мы с Сангаджи сказали друг другу, что, кем бы мы ни были, какими бы статусами ни обладали, мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии. Так было, есть и будет. ? Обращаюсь к тем, кто верит и поддерживает меня и для кого происходящее – неожиданность. Мне не стыдно смотреть в глаза всем тем, кто постоянно рядом со мной. В том числе – и Сангаджи. ? Не всегда бывает так, как мы хотим. Не зря говорят, что у политики есть свои законы. Этот опыт делает меня сильнее и поможет в будущем. ? Сангаджи – состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков, успешный предприниматель, за плечами которого много крупных реализованных проектов. Ему по силам задачи любой сложности. ? Принял решение назначить Сангаджи Андреевича Постоянным Представителем Главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации – Заместителем Председателя Правительства Республики Калмыкия. ? Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось. ? #Калмыкия #СангаджиТарбаев #ТолькоВперед
Глава государства уверен, что его назначенец хорош, так как он один из наиболее известных калмыков в России, а также состоявшийся общественный деятель, реализовавший большое количество значимых проектов.
«Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», – отметил Хасиков.
А несколькими днями ранее КВНщик из поколения 90-х, член команд ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная XX века Сергей Сивоха был назначен президентом Украины советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны «по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса». На своей странице в Facebook Сивоха уверял, что будет «отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами».
Справка:
В КВН Сангаджи Тарбаев выступал с 2002 по 2007 год. После этого он был продюсером таких известных сериалов, как «Кухня», «Папины дочки» и «Даешь молодежь». В 2010 году стал одним из основателей промоутерской компании Fight Nights Global.