Полиция не без крови задержала в ТРК «Пик» любителя помидоров с тремя ножами

Вооружённый 71-летний петербуржец решил совершить променад по ТРК «Пик» на улице Ефимова. Охране не понравился вид пожилого мужчины с ножом, который не реагировал на замечания. Приехавшей полиции пришлось действовать радикально.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, всё произошло около половины восьмого вечера 22 октября. 33-летний сотрудник органов внутренних дел задержал на фуд-корте ТРК «Пик» 71-летнего пенсионера, вооружённого ножом. Пытаясь выбить нож из рук пожилого нарушителя, полицейский поранился сам. При осмотре у пенсионера нашлась ещё пара ножиков разной величины. Правоохранителю тот объяснил, что колюще-режущие нужны ему для поедания «помидор».

В полицейском главке добавили: пенсионер не имеет определённого места жительства. Он был доставлен в отдел полиции, где получил протокол о мелком хулиганстве. Также немолодой петербуржец может стать фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений полицейскому. Материалы направлены в СК. Ранее «Фонтанка» писала, что накануне в пивной магазин Выборгского района заявился БОМЖ с гранатой.



