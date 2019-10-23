В Невском районе коллапс. КАД стоит с 6 утра, Дальневосточный парализовало ДТП с трамваем

Авариями с трамваями в Петербурге закончился вчерашний день и начался сегодняшний.

Утром 23 октября «Фольксваген Тигуан» попал под трамвай, поворачивая с Дальневосточного проспекта на улицу Новосёлов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», автомобиль, поворачивая налево, не предоставил преимущества трамваю 7-го маршрута. Пострадавших в ДТП нет, дорожная обстановка сложная.

В этой части Невского района по утрам транспортный коллапс и без ДТП, особенно в периоды ремонтов на КАД, а сейчас всё ещё хуже, жалуются пользователи «Яндекс.Навигатора». Трамваи стоят. Автомобилям не выехать с Новосёлов на Дальневосточный, тяжело и на перекрёстке Дальневосточного и Народной. Что касается внутреннего кольца КАД, где на вантовом мосту закрыты две полосы, 6-километровая пробка встала там ещё до 7 часов утра.





Около полуночи на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лётчика Пилютова водитель такси «Фольксваген Поло» врезался в борт вагона, остановив не только трамваи, но и троллейбусы, писали очевидцы в «ДТП и ЧП». Трамвайное движение, по их словам, возобновилось примерно к часу ночи.

Тяжёлое ДТП с трамваем произошло в Петербурге 20 октября. Маршрутка выехала на перекрёсток улицы Десантников и Петергофского шоссе на запрещающий сигнал светофора и, получив удар в борт, опрокинулась. Были госпитализированы 15 человек.

Двое молодых полицейских погибли в Волгограде 22 октября, столкнувшись на «Ладе» с ремонтным трамваем под управлением 71-летней вагоновожатой.