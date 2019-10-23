С гранатой за пенным. Продавцам «Главпива» было страшно

Вечер в магазине Выборгского района Петербурга перестал быть томным, когда туда пришел посетитель с оружием. По тревоге тут же выехали ЧОП, вневедомственная охрана и полиция.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), сигнал тревоги из «Главпива» на проспекте Луначарского раздался в половине одиннадцатого вечера 22 октября. Вводные были таковы: в торговую точку пришел человек с гранатой.

Первыми на месте были сотрудники предприятия «Титан», за ними подоспела патрульно-постовая служба. Полиция задержала 28-летнего Евгения без определенного места жительства и занятий, но — с пакетом. Внутри лежали предметы, похожие на гранату РГД-5 с запалом и револьвер. Пока мужчина получил протокол, но после экспертизы оружия ему, возможно, «светит» еще и уголовное дело.



