Жить здорово. В Москве госпитализировали телеведущую Елену Малышеву

Доктора медицинских наук, профессора и ведущую передачи о здоровье «Жить здорово» увезли на скорой в больницу. Об этом пишет РИА Новости 23 октября.

О том, что Малышеву госпитализировали в Москве, сама телеведущая сообщила в Instagram.

Она вела почти трансляцию из машины службы «03», в которой рассказала, что вызвала врачей из-за резкого скачка давления. Тонометр показал 200 на 130.





«Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз», – отметила телеведущая.

Елену Малышеву увезли в Боткинскую больницу.