Происшествия
Жить здорово. В Москве госпитализировали телеведущую Елену Малышеву
Доктора медицинских наук, профессора и ведущую передачи о здоровье «Жить здорово» увезли на скорой в больницу. Об этом пишет РИА Новости 23 октября.
О том, что Малышеву госпитализировали в Москве, сама телеведущая сообщила в Instagram.
Она вела почти трансляцию из машины службы «03», в которой рассказала, что вызвала врачей из-за резкого скачка давления. Тонометр показал 200 на 130.
«Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз», – отметила телеведущая.
Елену Малышеву увезли в Боткинскую больницу.