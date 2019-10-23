Петербуржец продаёт визитку Путина за 2 млн рублей. Но это ещё не предел

скриншот с сайта /www.avito.ru/

Петербуржец продаёт на Avito визитку Владимира Путина времён его работы в должности председателя комитета по внешним связям мэрии. За «раритет» пользователь сервиса просит ни много ни мало 2 миллиона рублей.

Молодой человек написал, что карточка была дана его отцу и прождала своего часа более 20 лет. Напомним, Путин стал председателем комитета в Смольном летом 1991 года. Выставленная на продажу визитка вышла не ранее чем летом 1992 года – после переименования Ленинграда в Петербург. Хоть за эту визитку и запрошена цена в два миллиона, точно такую же можно купить здесь же за 200 тысяч. На чём строится ценообразование – неясно.

Стоит отметить, что на сайте выставлены и более интересные экземпляры. Например, визитка Путина – советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Стоит этот кусочек картона почти миллион.





Вообще, петербуржцы и москвичи активно спекулируют на имени президента. Самый дорогой товар с его лицом на сервисе бесплатных объявлений – это килограммовая корейская монета, выпущенная в 2004 году. За нее просят 5 млн рублей. (СМИ писали, что таких монет всего десять штук. Весь тираж тогда же выкупил неназываемый коллекционер из России.)

Кроме визиток и монет, желающие могут приобрести картины с Путиным, написанные разными авторами, в том числе Никасом Сафроновым и сербом Весалином Перуновичем.