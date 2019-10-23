ГУП «ТЭК» будет сообщать об отключении тепла с помощью СМС

ГУП «ТЭК» запустило смс-рассылку об ограничении теплоснабжения в случае дефектов или плановых работ на теплосетях. Сервис доступен тем, кто зарегистрирован в личном кабинете на портале предприятия.

Как сообщает ГУП 23 октября, с помощью смс абоненты смогут также узнать плановое время окончания ремонта. Это сделано, чтобы оперативно информировать жителей о возможных дефектах в разгар отопительного сезона и разгрузить call-центр.

Кроме того, с помощью СМС ТЭК будет напоминать жильцам, чьи дома перешли на прямые расчеты с предприятием, о необходимости проверки показаний счетчиков и о задолженности.

Проект пока работает в тестовом режиме.





Ранее, напомним, ТЭК запустил сервис, с вентилем по имени Веня, который помогает передать показания с приборов учета.