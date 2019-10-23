Амнистировали, да не выамнистировали. Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений в действиях ФСБ, который использовал декларацию об амнистии капитала в деле совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Правда, в ходе самого процесса от доказательства, как «излишне включенного», отказалось гособвинение.

В Верховный суд жалобу на действия ФСБ подала защита Израйлита. Как пишут 23 октября «Ведомости», речь в документе шла о декларации, в которой бизнесмены раскрывают свои все активы, дабы воспользоваться амнистией. ФСБ в свою очередь решили ее изъять и использовать в деле о выводе средств по подложным документам. Что стало первым прецедентом.

Чуть ранее, от такого прецедента предостерегал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он полагал, что использование спецдеклараций в уголовных делах закончится тем, что процесс амнистии капиталов будет заморожен.



