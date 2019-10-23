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Амнистировали, да не выамнистировали. Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений в действиях ФСБ, который использовал декларацию об амнистии капитала в деле совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Правда, в ходе самого процесса от доказательства, как «излишне включенного», отказалось гособвинение.
В Верховный суд жалобу на действия ФСБ подала защита Израйлита. Как пишут 23 октября «Ведомости», речь в документе шла о декларации, в которой бизнесмены раскрывают свои все активы, дабы воспользоваться амнистией. ФСБ в свою очередь решили ее изъять и использовать в деле о выводе средств по подложным документам. Что стало первым прецедентом.
Чуть ранее, от такого прецедента предостерегал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он полагал, что использование спецдеклараций в уголовных делах закончится тем, что процесс амнистии капиталов будет заморожен.
Справка:
Израйлит возглавлял компанию «Усть-Луга», управляющую одноименным торговым портом. По версии обвинения, он причинил ущерб крупнейшему оператору магистральных нефтепроводов, «Транснефти», на 3,4 млрд рублей, мошеннически похитил более 200 млн рублей, легализовал преступные доходы и совершил незаконные валютные операции.
Основным доказательством в деле Израйлита являлась спецдекларация, поданная летом 2016 года в ФНС в рамках федерального закона «О добровольном декларировании активов и счетов в банках». Таким образом бизнесмен присоединился к кампании по амнистии капитала. Он составил полный список заграничных имущества и счетов. Через год в ФНС пришли сотрудники ФСБ и изъяли декларацию, хотя ФЗ признает размещенные в ней сведения налоговой тайной, и никакие государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к ним.