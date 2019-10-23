Неадекватный пешеход укусил за ухо инспектора ДПС. И зарядил в глаз другому

Буйный пешеход едва не оставил без уха одного полицейского и без глаза — второго. Уголовное дело за рукоприкладство получил житель Камчатки.

Как сообщает 23 октября РИА Новости, неадекватного мужчину ловили в закрытом городе Вилючинск. Он бегал по проезжей части, рискуя не только своей жизнью, но и здоровьем других участников движения. Такое поведение не осталось без внимания дорожной полиции, и нарушителя повели в служебный автомобиль. Он не сдался: уже в салоне укусил за ухо инспектора-стажера. Его тем не менее довезли до больницы — на медосвидетельствование. Там житель Камчатки продолжил буянить — ударил в глаз инспектора ДПС.

26-летний россиянин предсказуемо стал фигурантом уголовного дела.



