В пятёрку «самых опасных звёзд» вошли Мэйси Уильямс и Билли Айлиш

Имена звёзд, которые опаснее всего гуглить в интернете, назвала компания по кибербезопасности, сообщает NME. При их поиске электронные устройства пользователей в этом году чаще всего заражались вирусами и вредоносными программами.

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс, сыгравшая роль Арьи Старк, заняла второе место, уступив только британской теле- и радиоведущей Кэролайн Флэк. Американская певица Билли Айлиш на пятом месте.

В список попали актеры Джош Гэд (голос Олафа из «Холодного сердца»), Лиам Хемсворт («Голодные игры»), актриса Миша Бартон (сериал «Одинокие сердца»), музыкант Сэм Смит и другие.





В прошлом году рейтинг возглавляла Ким Кардашьян, в этом году она опустилась на 26-е место.

Пользователи ищут информацию в любое время и с любого устройства, часто забывая о безопасности, и в погоне за чем-то интересным они переходят по подозрительным ссылкам, комментируют в проводившей исследование компании McAfee.