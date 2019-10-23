Российская военная полиция начала патрулировать передовые позиции сирийской армии

Военная полиция Вооруженных сил РФ в провинции Алеппо начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж, который в октябре перешел под контроль Дамаска, сообщил журналистам представитель военной полиции.

«Маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат», – цитируют неназванного российского офицера «Интерфакс».

Еще 10 дней назад, добавил он, этот район патрулировали американские военные, которых с началом турецкой военной операции на севере Сирии командование вывело в направлении иракской границы.

По Саджуру в последние дни прошла линия разграничения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок, которые выступили на стороне Анкары в рамках ее операции в Сирии. Целью операции, о начале которой было объявлено 9 октября, является создание буферной зоны вдоль турецкой границы.

В середине октября на российской авиабазе Хмеймим прошли переговоры между представителями курдской стороны и правительства Сирии. В результате Дамаск получил возможность восстановить суверенитет над территориями, которые после разгрома группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) перешли под контроль коалиции «Силы демократической Сирии», основу которой составляют курдские военизированные формирования. Дамаск вернул контроль, в частности, над городами Ракка, Хасеке, Камышлы, Манбидж и Айн аль-Араб (Кобани).



