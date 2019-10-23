Ветер, сбивающий с ног, зато температура как в Париже. Погода продолжает радовать Петербург
Плюс 12 градусов ждут к середине дня петербуржецев. Такая же температура сейчас и в Париже.
Как сообщает ФГУП «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня из неприятных погодных особенностей Петербург ждет только сильные утренний ветер. К полудню он должен успокоится.
При относительно повышенной влажности, дождя в среду в северной столице не ждут.
Столбик термометра поднимется днем до +12.
Атмосферное давление днем будет незначительно повышаться.