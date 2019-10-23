«Без световозвращателей». К четырём пешеходам, сбитым за вечер в Петербурге, добавился один в Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдался вечер сбитых пешеходов: как минимум пять человек получили тяжелые травмы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 22 октября около 18:30 на 33-м километре автодороги «Нарва» (Ломоносовский район), по предварительной информации, мужчина 1970 года рождения на «Форде Транзит» совершил наезд на женщину 1986 года рождения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В тяжёлом состоянии женщину госпитализировали.

32-летняя женщина попала в ДТП на Левашовском проспекте около 18 часов в километре от своего дома, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Петроградскому району. По его данным, она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.





По словам водителя, как уже писала «Фонтанка», было темно, не видно ни человека, ни разметки. «Дорожный инспектор» отмечает, что световозвращателей на одежде женщины не было.

Их не было и у двух пешеходов, сбитых на улице Ленсовета около 20:20. 26-летний мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии, 22-летняя женщина – с травмами средней степени тяжести. Также тяжёлые травмы получил мужчина, попавший под маршрутку вне зоны пешеходного перехода на проспекте Луначарского около 23:20.