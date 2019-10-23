Сапсаны не отменят. РЖД хочет грант в 600 млрд на скоростную магистраль Петербург — Нижний Новгород

Предложения о включении высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург—Москва—Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» направило ОАО РЖД в правительство РФ. Как пишет «Коммерсант» 23 октября, четверть стоимости строительства монополист хочет получить из бюджета.

По данным издания, всего проект стоит 2,3 трлн руб. Как минимум 600 млрд руб. РЖД хочет получить в виде капитальных грантов концессионеру и займа из ФНБ. Также, как говорят, идет обсуждение субсидирование из бюджета купона по зеленым облигациям ОАО РЖД на строительство участка Москва—Петербург на сумму свыше 300 млрд руб.

В правительстве и Минтрансе сообщили журналистам, что ознакомились с предложением, сейчас идет его обсуждение.

Отметим, что из 2,3 трлн половина (1,59 трлн руб) стоимость участка в 659 километров от Петербурга до Москвы. 530 млрд руб. – это дорога Москва—Нижний Новгород протяженностью 421 км. Остальное (30,6 млрд руб) пойдет на проект участка на Петербург.





Пока РЖД выделило из своей инвестпрограммы на проект 1,695 трлн руб.

Предполагается, что в год по высокоскоростной дороге будут перемещаться 30,6 млн пассажиров в год на петербургском участке и 16,8 млн пассажиров на нижегородском.

Запуск нижегородского участка намечен на 2024 год, петербургского — на конец 2026 года. При этом и до и после РЖД не планирует отказываться от Сапсанов.