Предупредите соседей и лезте на дерево. МЧС выпустило инструкцию как действовать при угрозе затопления

После трагедии в Красноярском крае, где по последним данным погибли 17 человек при прорыве дамбы на реке Сейба, чрезвычайное ведомство собрало воедино все советы как действовать при угрозе катастрофического затопления.

Так, первым делом нужно кидать в сумку аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды.

МЧС просит предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при необходимости, помощь престарелым в выходе на улицу.

«Укрыться в закрепленном (ближайшем) специальном ЗС ГО, имеющем гидроизоляцию. Соблюдать спокойствие и порядок. Выполнять все требования руководителя звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО», – рекомендуют в министерстве, не отмеча я при этом где найти информацию о ближайшем таком укрытии.







Всем, кто окажется вне районов, где есть убежища, должны руководствоваться указаниями по громкоговорителям. Если нет и такой возможности, то залезть на ближайшее возвышенное место (дерево или верхний этаж устойчивого здания) и ждать до прибытия первых спасательных подразделений.



