И в США не курорт. Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России, уволенного со скандалом, задержали в США

Экс-главу совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, входившего в топ-менеджмент российского олимпийского комитета в частном доме в Майами задержали 22 октября сотрудники иммиграционной службы США.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Miami Herald, в доме Билалов проживал указанном доме с семьей. Пока причина его задержания не известна.

Посольство России в США направило в госдепартамент страны запрос:

«Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида А. Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции», – заявили в пресс-службе дипмиссии.











Ахмед Билалов оказался в США после скандала из-за срывов сроков строительства Олимпийских объектов в Сочи в 2013 году. Тогда на совещании президент Путин раскритиковал его и его брата из-за того, что комплекс трамплинов «Русские горки» не был построен вовремя. Оперативно СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями. А братья поспешили уехать за границу. И Ахмед И Магомед Билаловы в России объявлены в розыск.