«Был ещё живой». На Луначарского маршрутка сбила пешехода

Пешеход пострадал в аварии с маршруткой в Калининском районе Петербурга 22 октября. Мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, ДТП произошло около 23:20 у 78 дома по проспекту Луначарского. ПАЗ под управлением 40-летнего водителя сбил пешехода, который перебегал дорогу вне перехода. «Крови было очень много, лежал сначала на спине, потом сам перевернулся, был еще живой», — пишут очевидцы в социальных сетях.

В результате ДТП пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии. Личность пострадавшего устанавливается.

Вечером 20 октября водитель маршрутки №235 недооценил скорость набиравшего ход 60-го трамвая и угодил под него на перекрестке улицы Десантников и Петергофского шоссе. В аварии пострадали 15 человек. Как писала «Фонтанка» микроавтобус вышел на рейс через руки трех компаний.



