Британское правительство подтвердило, что объявит выборы, если ЕС отсрочит Brexit

Правительство Великобритании после голосования во вторник в парламенте подтвердило, что поставит вопрос о проведении досрочных выборов, если Евросоюз предоставит стране трехмесячную отсрочку Brexit. Об этом сообщила политический обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

Во вторник вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 народных избранников. Эта было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года, пишет ТАСС. Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии обсудили и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время парламент отказался. Джонсон надеялся, что таким образом успеет подтвердить соглашение и выйти с королевством из ЕС без предоставления отсрочки, то есть 31 октября.

Британское законодательство позволяет осуществить внеочередные выборы через 25 рабочих дней после того, как за их проведение выскажутся две трети депутатов Палаты общин.



