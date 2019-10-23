Сорок рублей и пуля в придачу. В Петербурге стреляли в кондуктора

В Невском районе Петербурга пассажир автобуса выстрелил в кондуктора. Его утомили напоминания об оплате проезда. Горожане не простили и выследили.

Как стало известно «Фонтанке», около половины одиннадцатого вечера 22 октября подвергся нападению кондуктор автобуса «Пассажиравтотранса». На улице Хрустальная в него выстрелил пассажир. Он воспользовался ближайшей остановкой и сошел. Но ему не простили.

Дальнейший маршрут стрелка отслеживала как минимум одна пара глаз. Петербуржец Егор одновременно наблюдал за передвижениями агрессора и передавал его приметы в полицию: на вид лет сорок, портфель в руке, невысок, славянин.

Ошибся наблюдатель только с возрастом. Полицейскими задержан 52-летний уроженец Молдавии Николай Сувак.





В пресс-службе предприятия «Пассажиравтотранс» подтвердили происшествие со своим сотрудником.

«В автобус маршрута № 8 на площади Александра Невского вошел мужина. Платить отказывался. После убеждений кондуктора проезд оплатил. Проехав несколько остановок, он выстрелил из газового пистолета в кондуктора. Пострадала также пассажирка, она пожаловалась на резь в глазах», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.

Медицинская помощь пострадавшим оказана на месте, на Хрустальной улице.

По данным «Фонтанки», Николай Сувак пьян. В кондуктора он стрелял из пистолета «Удар». Находится в 10-м отделе полиции Невского УМВД.

Туда же приехал его соглядатай, Егор. На звонок «Фонтанки» он ответил, но остался скромен: "Я бы не хотел «светиться». Все живы, что надо – расскажу полиции".