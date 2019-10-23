11-летняя синхронистка утонула на тренировке в Перми. СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет России по Пермской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть 11-летней девочки в плавательном бассейне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту смерти 11-летней девочки во время тренировки в плавательном бассейне ''Олимпия’’», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок погиб 22 октября во время тренировки. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Издание 59.ru добавляет, что трагедия случилась около 18.00 по местному времени в пермском бассейне «Олимпия» на тренировке синхронисток. Тревогу забили родители, наблюдавшие за ней с балкона. Они заметили, что одна из спортсменок находится в воде в неестественной позе. Ребенка достали из чаши, целый час реанимировали, но тщетно.



