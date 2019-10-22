Пенсионер на «Тойоте» разогнался по Ленсовета и сбил молодых на зебре. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии

Авария с участием пешеходов произошла в Московском районе Петербурга 22 октября. Водитель не стал притормаживать у перехода, под его колёсами оказались двое.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 20:18 у 36 дома на улице Ленсовета автомобиль «Тойота» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по «зебре». Транспортом управлял 67-летний водитель.

На опубликованном в социальных сетях видео запечатлён момент ДТП. На кадрах видно, что горожане практически миновали переход, разогнавшийся автомобиль сбивает их у тротуара на противоположной стороне.





В больницу госпитализировали 26-летнего мужчину в тяжёлом состоянии и 22-летнюю женщину с травмами средней тяжести.