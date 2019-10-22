Лукашенко очень не понравились американские "Абрамсы" в Литве.Совбезу Белоруссии поручено адекватно ответить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны собзной страны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает БЕЛТА.

По словам госсекретаря Совбеза, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде в 15 км от границы с Белоруссией. "До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения", – сказал Станислав Зась.

Он подчеркнул, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем. "В любой стране прорабатываются ответные меры. И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены Президенту в начале следующей недели", – заявил Госсекретарь Совбеза.

То же самое касается и вопроса озабоченности белорусской стороны по поводу готовящихся масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая сопредельные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств. "Реакция Президента Беларуси на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная тем событиям, которые намечаются в следующем году, – отметил Станислав Зась. – Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран – членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих – из США".

Как сообщалось, Александр Лукашенко 11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Белоруссии. "НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы, и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения", – сказал белорусский лидер.



