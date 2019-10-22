«Спасибо, что не яд кураре». В Петербурге совершено вооруженное нападение на полицейского

Сотрудник петербургской полиции получил ранение при выезде на место происшествия. В него стреляли из самодельной ручки-пистолета.

Как стало известно «Фонтанке», в четверть девятого вечера 22 октября лейтенант полиции приехал на улицу Шотмана. Из 14-го дома поступил телефонный звонок о квартирном скандале. Нарушителя спокойствия полицейский вычислил оперативно. При задержании тот оказал вооруженное сопротивление – направил на грудь сотрудника предмет, напоминающий ручку, и произвел выстрел.

Мелкокалиберная пуля устремилась к сердцу, но слабая ударная сила и форма погасили ее страсть к убийству. Полицейский получил непроникающее ранение.

На шум собрались соседи. Они помогли задержать стрелка. Его рука сжимала ручку-пистолет – самодельный прибор, напоминающий трубку пигмея из «Шерлока Холмса». «Спасибо, что не ядом кураре», – поддали общественные стражи задержанному.





Раненому сотруднику 36 лет. Его должность – дежурный дежурной части 75-го отдела полиции. Уроженец Ярославской области, женат, двое детей. В прошлом году окончил бакалавриат Санкт-Петербургского университета МВД.

Задержанного зовут Андрей Буров. Ему 34 года, живет в том же доме, где учинил скандал.