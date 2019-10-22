За день в Шереметьево трапами повредили два самолета. Прокуратура начала проверку

Два самолёта получили повреждения в аэропорту Шереметьево 22 октября. Об этом сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Около 15.00 сотрудники обслуживающей организации ООО «Шереметьево Хэндлинг» задели телетрапом борт «Вьетнамских авиалиний», готовящийся вылететь в Ханой. У самолёта повредили воздухозаборник левого двигателя. Рейс из-за поломки отменили, перевозчик вынужден был предоставить пассажирам резервный борт.

В 17.20 при подгоне самоходного трапа к воздушному судну авиакомпании «Аэрофлот» повредили лакокрасочное покрытие борта в районе задней левой двери.

Пострадавших в результате двух случаев небрежного обращения с трапами нет. Работу аэропорта Шереметьево проверит московская межрегиональная транспортная прокуратура.



