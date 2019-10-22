Путин сам позвонил Асаду, чтобы рассказать о договорённостях с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин сам позвонил президенту Сирии Башару Асаду, чтобы лично рассказать о многочасовых переговорах с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, которые завершиличь вечером 22 октября в Сочи.

"Глава Российского государства информировал об итогах встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и изложил основные положения меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам консультаций. Президент России подчеркнул, что главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий по политическому урегулированию ситуации, включая работу в рамках Конституционного комитета", – сухо описывает этот диалог пресс-служба Кремля.

Впрочем, она отмечает, что Башар Асад поддержал принятые решения. "Президент Сирии поблагодарил Владимира Путина и заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на сирийско-турецкую границу", – добавлено в сообщении.

Стоит отметить, что сам Асад ещё до начала шестичасовых и весьма непростых переговоров Путина и Эрдогана, что называется, подлил масла в огонь противоречий между сторонами, публично обвинив Турцию в аннексии северных территорий своей страны, а Эрдогана – в воровстве сирийских пшеницы и нефти. Впрочем, турецкому лидеру, судя по всему, хватило выдержки не отвечать на эти нападки.

Во вторник, 22 октября, в Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовой встречи было объявлено об окончании турецкой военной операции «Родник мира». Лидеры двух стран подписали меморандум, в котором говорится, что с полудня 23 октября на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии вводятся российская военная полиция и сирийская пограничная службы. Курдские вооруженные формирования отодвинут на 30 километров.



