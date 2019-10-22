СКА уступил "Нефтехимику". Это четвертое поражение армейцев подряд

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против Нижнекамского "Нефтехимика". Игра, прошедшая во вторник, 22 октября, в Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2. Голы за СКА забили Максим Карпов (31 минута) и Наиль Якупов (43). У "Нефтехимика" отличились Зак Митчелл (2) и Зият Пайгин (46).

В серии буллитов сильнее оказались нижнекамцы. Победный бросок нанес Зак Митчелл.

Для СКА это четвертое поражение подряд и 11 в 22 матчах сезона всего. Петербуржцы занимают четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 22 встречах.

Следующий матч армейцы с Невы проведут 26 октября в Ярославле против "Локомотива".



