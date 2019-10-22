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22.10.2019 22:44
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Чу, деньги. В Петербурге хотели отправить в тюрьму бизнесмена, который попросил субсидию для вымирающей народности

Предприниматель из Ленинградской области Артем Топалов, заостривший внимание чиновников на проблемах малочисленной народности вепсов, был обвинен в хищении субсидии 1 млн рублей. Но суд его оправдал.

Приговор Топалову выносил 22 октября Красногвардейский районный суд, сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Лукьянов.

«Оправдан за отсутствием состава преступления», – передал он решение судьи Светланы Карловой.

Прокуратура требовала для Топалова 2 года лишения свободы, выдавший ему субсидию комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребрынка Ленобласти – компенсацию 1 млн рублей.


Артем Топалов является представителем вепсов – финно-угорской народности, включенной в Перечень коренных малочисленных народов. В дореволюционной России они именовались чудью.

Для популяризации народности предприниматель подключился к проекту по развитию культуры вепсов и построил гостевой дом в деревне Тервеничи. Этот населенный пункт в Алёховщинском сельском поселении Лодейнопольского района не изласкан инфраструктурой. До райцентра и ближайшей железнодорожной станции – 66 километров.

В 2013 году Топалов подал заявку в комитет на получение субсидии в размере 1 млн рублей для возмещения части своих затрат. Через четыре года пришла проверка и сочла предоставленные бизнесменом документы поддельными. Якобы он не закупал огнетушители, песок и щебень и не монтировал теплый пол.

ГУ МВД Петербурга и области в 2017 году возбудило уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество», комитет правительства Ленобласти был признан потерпевшим.

Красногвардейский суд пришел к выводу, что Топалов создал гостевой бизнес и ведет его до сих пор, поэтому право на субсидию имеет. Отчеты чиновникам он должен был предоставлять в течение трех лет после получения бюджетных денег, то есть до 2016-го. То есть проверка сочтена нелигитимной. Особая роль была отведена следствию, которому поставили на вид некачественно проведенные обыски.

Тем не менее, прокуратура запросила для бизнесмена 2 года реального лишения свободы. Суд с обвинением не согласился и полностью оправдал Топалова, закрепив за ним право на реабилитацию.

Численность вепсов в России составляет около 6 тысяч человек. Она регулярно снижается. В Ленинградской области проживают чуть более тысячи представителей народности.


© Фонтанка.Ру
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