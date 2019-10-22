Шойгу заявил о побеге 500 террористов из тюрем на севере Сирии

Около пятисот террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за двое суток. В этот период охрана частично отсутствовала, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 октября.

«Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее Шойгу публично предупредил США о необходимости в течение полутора часов выполнить взятые на себя обязательства по отводу своих военных из Сирии и рассказал о перспективе совместного патрулирования севера страны турецкими и российскими группами.

Во вторник, 22 октября, в Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовой встречи было объявлено об окончании турецкой военной операции «Родник мира». Лидеры двух стран подписали меморандум, в котором говорится, что с полудня 23 октября на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии вводятся российская военная полиция и сирийская пограничная службы. Курдские вооруженные формирования отодвинут на 30 километров.



