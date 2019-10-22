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Общество
22.10.2019 22:11
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Главы МИД и МО РФ одёрнули западных журналистов, отметив их бестактность и плохие манеры

Российские министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу, встретившиеся с журналистами по итогам "судьбоносных" переговоров президентов РФ и Турции в Сочи, вынуждены были одергивать некоторых представителей зарубежной прессы.

ТАСС приводит подробности таких инцидентов. Сначала министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упрекнул их в недостатке хороших манер. Глава МИД РФ следил за тем, чтобы как можно больше журналистов могли задать вопросы, и делал замечания тем, кто пытался обратиться к министрам несколько раз. "Вы не представляетесь, между прочим, в отличие от Russia Today, ни у кого хороших манер я не наблюдаю", – обратился министр к одному из журналистов, который задавал уже не первый свой вопрос и не представлялся, как это принято на подобных мероприятиях.

Глава Минобороны Шойгу сделал замечание другому журналисту, который, пытаясь подойти ближе, наступил на лежащий на полу текст меморандума, подписанного двумя президентами по итогам переговоров. "Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму", – сказал ему Шойгу.

Во вторник, 22 октября, в Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовой встречи было объявлено об окончании турецкой военной операции «Родник мира». Лидеры двух стран подписали меморандум, в котором говорится, что с полудня 23 октября на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии вводятся российская военная полиция и сирийская пограничная службы. Курдские вооруженные формирования отодвинут на 30 километров.


Справка:

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

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