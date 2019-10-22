Происшествия
С петербургского ледокола "TOR", попавшего в шторм у берегов Норвегии, эвакуировали пострадавшую с травмами
С ледокола "TOR", который утром запросил помощь у берегов Норвегии, госпитализировали одного члена команды. Об этом сообщает в фэйсбуке российское посольство в Норвегии 22 октября.
Травмы получила женщина, пострадавшую госпитализировали в больницу города Олесунн. Всего в экипаж входят 33 человека, все они россияне. «Работа двигателей была частично восстановлена, судно приблизилось к берегу, войдя в норвежские территориальные воды, чтобы укрыться от шторма.В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту», — добавили в посольстве.
Петербургский ледокол TOR под флагом России подал сигнал SOS во время шторма у западных берегов Норвегии с утра 22 октября. Из-за непогоды у судна вышли из строя двигатели. Норвежские спасательные службы выслали поисково-спасательный вертолёт и буксиры, но их помощь так и не понадобилась. Работа двигателей была восстановлена. В Росморречфлоте ранее заверили, что сигнал SOS с ледокола был подан по ошибке.
Справка:
Дизель-электрический ледокол «Тор» проекта 374 был построен под именем TOR, строительный номер 1107, на судоверфи компании Wärtsilä в Финляндии по заказу Швеции. Передан заказчику 03 февраля 1964 года. Получило свое название TOR в честь Тора – одного из высших богов в германо-скандинавской мифологии, бога грома и бури, защищавшего богов и людей от великанов и чудовищ. В 2008 году ФГУП «Росморпорт» выкупило ледоколы «Тор» и «Юрий Лисянский», которые использовались ранее предприятием по бербоут-чартерному договору. Это позволило предприятию повысить эффективность ледокольных проводок судов в морские порты Балтийского региона.
Основные характеристики: валовая вместимость 3947 тонн, дедвейт 1024 тонны. Длина 84,5 метра, ширина 21,2 метра, высота борта 9,5 метра, осадка 6,54 метра. Скорость хода по чистой воде 18,3 узла, во льдах толщиной 0,5 метра – 4,5 узла. Максимальная толщина преодолеваемого льда до 1 метра. Мощность главной двигательной установки 10,1 МВт. Экипаж 33 человека.