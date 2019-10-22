С петербургского ледокола "TOR", попавшего в шторм у берегов Норвегии, эвакуировали пострадавшую с травмами

С ледокола "TOR", который утром запросил помощь у берегов Норвегии, госпитализировали одного члена команды. Об этом сообщает в фэйсбуке российское посольство в Норвегии 22 октября.

Травмы получила женщина, пострадавшую госпитализировали в больницу города Олесунн. Всего в экипаж входят 33 человека, все они россияне. «Работа двигателей была частично восстановлена, судно приблизилось к берегу, войдя в норвежские территориальные воды, чтобы укрыться от шторма.В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту», — добавили в посольстве.

Петербургский ледокол TOR под флагом России подал сигнал SOS во время шторма у западных берегов Норвегии с утра 22 октября. Из-за непогоды у судна вышли из строя двигатели. Норвежские спасательные службы выслали поисково-спасательный вертолёт и буксиры, но их помощь так и не понадобилась. Работа двигателей была восстановлена. В Росморречфлоте ранее заверили, что сигнал SOS с ледокола был подан по ошибке.



