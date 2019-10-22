Шойгу о перспективах совместного патрулирования на севере Сирии: Людей достаточно, нужна дополнительная техника

Глава оборонного ведомства РФ считает, что российского контингента военной полиции, который уже находится в Сирии, скорее всего, хватит для патрулирования территорий севера Сирии совместно с турецкими военными. Но технику в страну придется перебрасывать. Об этом генерал армии Сергей Шойгу заявил журналистам по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

"Если говорить по задачам сегодняшнего дня, их достаточно. Если говорить о будущем, то у нас есть ряд территорий, которые уже в силу налаживания нормальной мирной жизни в этом не нуждаются", – сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос, нужно ли будет увеличить число подразделений военной полиции в Сирии.

"По поводу дополнительных: мы, естественно, считаем, и сразу с листа, что называется, сказать этого не можем. Но потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным для того, чтобы там действительно не допустить каких-то серьезных инцидентов, тем более что патрулирование будет совместным", – цитирует главу Минобороны РФ РИА Новости.

Немногим ранее Шойгу публично предупредил США о необходимости в течение полутора часов выполнить взятые на себя обязательства по отводу своих военных из Сирии.

По итогам встречи президентов во вторник в Сочи, которые Владимир Путин назвал "судьбоносными", был принят меморандум по ситуации в САР. Согласно одному из пунктов этого документа, после вывода курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы начнется российско-турецкое патрулирование к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.



