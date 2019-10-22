Время пошло. Шойгу отвёл США полтора часа, чтобы выполнить обязательства в Сирии

У Соединенных Штатов есть полтора часа, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Сирии. Об этом 22 октября заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Буквально для того, чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них осталось 1 час 31 минута. Через 1 час 31 минуту истекают те самые 120 часов, которые они взяли, чтобы выполнить все то, что было написано в тех трех пунктах. Их было то три, то 11, что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения», – цитирует Шойгу РИА Новости.

Соглашение о 120-часовой паузе в военной операции Турции в Сирии было достигнуто в ходе визита в Анкару вице-президента США Майкла Пенса. За этот срок курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны были выйти из района операции на севере Сирии.

Во вторник, 22 октября, в Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовой встречи было объявлено об окончании турецкой военной операции «Родник мира». Лидеры двух стран подписали меморандум, в котором говорится, что с полудня 23 октября на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии вводятся российская военная полиция и сирийская пограничная службы. Курдские вооруженные формирования отодвинут на 30 километров.



