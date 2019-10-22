Лавров сообщил, что военная операция Турции в Сирии прекращается

Турецкая операция «Родник мира» в Сирии прекращается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президента Владимира Путина с турецким коллегом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча прошла 22 октября в Сочи и продолжалась более шести часов.

Сергей Лавров также добавил, что в решении по Сирии Россия не «озирается на позицию США, которая изменчива и противоречива», передает РИА Новости.

В ходе переговоров президенты России и Турции подписали меморандум, в котором договорились, что с полудня 23 октября на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии вводятся российская военная полиция и сирийская пограничная службы. Курдские вооруженные формирования отодвинут на 30 километров.



