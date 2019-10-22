Лавров сообщил, что военная операция Турции в Сирии прекращается
Турецкая операция «Родник мира» в Сирии прекращается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президента Владимира Путина с турецким коллегом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча прошла 22 октября в Сочи и продолжалась более шести часов.
Сергей Лавров также добавил, что в решении по Сирии Россия не «озирается на позицию США, которая изменчива и противоречива», передает РИА Новости.
В ходе переговоров президенты России и Турции подписали меморандум, в котором договорились, что с полудня 23 октября на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии вводятся российская военная полиция и сирийская пограничная службы. Курдские вооруженные формирования отодвинут на 30 километров.
Справка:
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».
15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.