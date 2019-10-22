Российская военная полиция вводится на границу Турции и Сирии. Курдам предписали отойти на 30 километров

Российская военная полиция и сирийская пограничная службы вводятся на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча прошла 22 октября в Сочи.

По словам главы МИДа, такое положение содержится в меморандуме, который был подписан после шестичасовых переговоров. Российская военная полиция будет введена с 12.00 23 октября на участках границы Турции и Сирии, которые находятся «за пределами проведения операции Турции», говорится в меморандуме.

В ходе брифинга президент Турции также уточнил, что целью операции на севере Сирии является очистка территории от боевиков. Он добавил, что после завершения там планируется расселить около миллиона сирийских граждан, передает РИА Новости.

«Мы подписались под конкретным соглашением. Благодаря этому документу на сирийской территории мы не позволим создать сепаратистские образования. Начиная с завтрашнего дня будем осуществлять наш проект. На протяжении 150 часов они (курдские вооруженные формирования — Прим.ред) будут отодвинуты на 30 км», — цитирует турецкого лидера РБК.



