Семак: С «Лейпцигом» будем стараться показать сво лучшую игру

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» на пресс-конференции во вторник, 22 октября.

«У "Лейпцига" много быстрых и молодых футболистов, команда быстро играет при переходе из обороны в атаку, старается быстро вступать в борьбу при потерях мяча, – подчеркнул Семак. – Будет непросто. Должны стараться играть более надежно в некоторых фазах. Будем стараться показать свою лучшую игру. «РБ Лейпциг», в свою очередь, сделает все ради победы. Выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее».

По словам главного тренера «Зенита», у немецкого клуба очень хорошо обстоят дела с комплектованием команды.

«Если у них играет опытный футболист, то уже есть кандидат на замену, молодой и талантливый игрок, – подчеркнул Семак. – Мне импонирует то, как развивается клуб. Что касается конкретных игроков, то команда строится на сильных качествах Тимо Вернера, футболиста сборной Германии, который много забивает. Не стоит забывать и о других футболистах, которые демонстрируют хорошую игру, а также молодых игроках обороны, которые буду расти и прогрессировать. Думаю, у команды очень большой потенциал».

Матч «Лейпциг» – «Зенит» пройдет в среду, 23 октября. Петербуржцы после двух туров в групповом этапе лиги чемпионов идут на первом месте. Ранее сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лионом» (1:1) и победили «Бенфику»(3:1).



