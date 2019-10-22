Шатов: Пока не могу сказать о слабых и сильных сторонах «Лейпцига»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» в преддверии матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» поделился мнением о сопернике и рассказал о партнерах по команде.

«Прекрасно знаем, что "Лейпциг" – сильная команда, которая высоко идет в турнирной таблице. Стараемся отталкиваться от своей игры, все будет зависеть от нас самих. Сегодня нам подробно расскажут о слабых и сильных сторонах «РБ Лейпциг», пока я вам их рассказать не могу. С кем мне кофортнее играть на правом фланге? Начнем с того, что и Смольников, и Караваев — отличные футболисты, с которыми одно удовольствие играть. С Игорем я в команде почти семь лет, его маневры знаю лучше, чем Караваева. Но у нас появляется взаимопонимание со Славой, прекрасно чувствую себя рядом с ним на поле", – заявил Шатов на пресс-конференции в Лейпциге 22 октября.

Также футболист заявил, что находится в хорошей форме и травмы его не беспокоят.

«Так и знал, что будет такой вопрос. Чувствую себя хорошо, спасибо. Рад, что беспокоитесь о моем здоровье. Играю, команда побеждает, все замечательно», – сказал Шатов.

Матч «Лейпциг» – «Зенит» пройдет в среду, 23 октября. Петербуржцы после двух туров в групповом этапе лиги чемпионов идут на первом месте. Ранее сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лионом» (1:1) и победили «Бенфику» (3:1).



