Путин заявил о «судьбоносных решениях» после встречи с Эрдоганом. Переговоры шли более шести часов
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые проходят 22 октября в Сочи, продлились более шести часов. Российский лидер по итогу заявил журналистам о «судьбоносных решениях».
«Нам в ходе переговоров удалось выйти на важные, если не судьбоносные решения. Они будут озвучены министрами иностранных дел после нашей пресс-конференции», – цитирует президента России РИА Новости.
Главной темой встречи стала ситуация в Сирии, в которой Анкара проводит военную операцию «Родник мира».
За день до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара «предпримет шаги» по Сирии после его переговоров с президентом России. Во вторник истекает 120-часовое перемирие.
Справка:
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».
15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.