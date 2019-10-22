Путин заявил о «судьбоносных решениях» после встречи с Эрдоганом. Переговоры шли более шести часов

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые проходят 22 октября в Сочи, продлились более шести часов. Российский лидер по итогу заявил журналистам о «судьбоносных решениях».

«Нам в ходе переговоров удалось выйти на важные, если не судьбоносные решения. Они будут озвучены министрами иностранных дел после нашей пресс-конференции», – цитирует президента России РИА Новости.

Главной темой встречи стала ситуация в Сирии, в которой Анкара проводит военную операцию «Родник мира».

За день до встречи с Путиным Эрдоган заявил, что Анкара «предпримет шаги» по Сирии после его переговоров с президентом России. Во вторник истекает 120-часовое перемирие.



