Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права». Их визит снимают журналисты

Сотрудники полиции в компании съёмочной группы НТВ посетили офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права» в Москве 22 октября. Об этом сообщила «Дождю» член правления комитета Юлия Перепелова.

По словам Перепеловой, сначала в офис ворвался неизвестный с пакетом. «Он кричал: «Куда его передать?» Говорил, что это что-то для [заместителя председателя организации] Андрея Маякова», — отметила она.

Председатель организации Андрей Бабушкин рассказал The Insider, что полиция пытается оказать давление на сотрудника комитета Андрея Маякова, чтобы заставить его признаться в получении «какой-то суммы денег». По данным портала, силовики пришли в офис с обыском.

8 октября НТВ сообщил о задержании заместителя председателя «Комитета за гражданские права» Александра Махаева, которого подозревают в том, что он якобы стал наводчиком при совершении крупной кражи из квартиры Андрея Маякова. Причиной действий Махаева якобы стал его конфликт с Маяковым, утверждал телеканал.

«Комитет за гражданские права» — международная правозащитная организация, основанная в 1997 году. Ее председатель Андрей Бабушкин — член Совета по правам человека при президенте России.



