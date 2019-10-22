«Муж говорит - темно было». На неприметном переходе Левашовского проспекта сбили женщину

Женщина-пешеход получила тяжелые травмы в Петроградском районе. На нее, спешившую перейти дорогу по «зебре», наехал автомобиль «Митсубиси».

Фото: Читатель "Фонтанки"

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, ДТП случилось около шести вечера 22 октября на Левашовском проспекте. За рулем автомобиля сидел 49-летний мужчина.

«Совершен наезд на женщину 1987 года рождения, она находится в тяжелом состоянии», – уточняет пресс-служба.





Очевидцами аварии стали сотрудники охранной фирмы «Титан». Они вызвали скорую помощь и полицию.

Фото: Читатель "Фонтанки"

«Пешехода сбили напротив отеля «Алфавит». Ее отбросило ударом метров на пятнадцать. Находилась без сознания, но пульс прощупывался и дыхание тоже», – добавили в «Титане».

Автомобиль 2006 года выпуска принадлежит 43-летней уроженке Крыма. Женщина ответила на звонок «Фонтанки» и сообщила, что за рулем находился ее супруг. Он вписан в страховку.

«Муж говорит, что было темно, разметку пешеходного перехода он не видел. Пытался безуспешно уйти от столкновения. Девушка двигалась стремительно. Возможно, говорила по телефону, – сказала автовладелец. – Муж ехал со скоростью 40-50 километров в час, не больше. Он был трезв. Не пьет совсем, глубоко православный человек».

Пострадавшая госпитализирована. По словам владелицы автомобиля, завтра она попытается связаться с родственниками сбитой, принести извинения и оказать помощь.