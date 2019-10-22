Мосгорсуд отменил приговор водителю съехавшего в подземный переход автобуса

Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в середине декабря 2017 года в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Об этом 22 октября сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову. Дело отправят на пересмотр.

По словам Солоповой, причиной отмены приговора стало то, что суд первой инстанции не рассмотрел и не оценил доводы защиты подсудимого, который утверждал, что автобус был неисправен.

«Мера пресечения Виктору Тихонову изменена с заключения под стражу на помещение под домашний арест до 21 декабря», — заявили в пресс-службе.

25 декабря 2017 года транспортное средство с Тихоновым за рулем выехало на тротуар возле станции метро «Славянский бульвар», после чего врезалось в подземный переход. Смертельные травмы получили 4 человека, 15 пострадали. Водитель утверждал, что не мог остановить автобус, потому что у него отказали тормоза. Следствие утверждало, что машина была исправна, а мужчина вместо тормоза якобы жал на газ. Ему предъявили часть 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Он не признал вину.

19 декабря прошлого года Дорогомиловский суд столицы приговорил водителя к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.



