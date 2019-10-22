«Проект вернёт многим смысл жизни». В России покажут первое реалити-шоу в православном монастыре на острове

Телеканал «Спас» объявил о поиске героев для «первого реалити со смыслом» «Остров». Анонс шоу, участники которого проведут месяц в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер, опубликован 21 октября.

Генеральный продюсер телеканала Борис Корчевников рассказал, что в реалити примут участие не более 10 человек. Несмотря на статус мужского монастыря, заявки принимаются и от женщин. Съемки начнутся в ноябре.

Участники будут находиться в монастыре в качестве послушников, им предстоит заниматься уборкой, трудиться на кухне и ферме, изготавливать свечи.

«Ещё есть большое количество внутренних послушаний, из-за чего многие и захотят принять участие в этом проекте. Беседы с братией, беседы со знаменитыми гостями обители, беседы с наместниками, священниками. Мы хотим вернуть слову «реалити» смысл, который потерялся за эти годы. Уверен, что проект вернёт многим смысл жизни», — отметил Корчевников.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь Тверской епархии находится на острове Столобный на озере Селигер. По преданию, именно на этом острове в XVI веке совершал свои подвиги преподобный Нил Столобенский.



