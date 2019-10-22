Зеленский предложил президенту Бразилии возродить космический проект

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию на тожества по случаю восхождения на трон нового императора Нарухито предложил своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару перезапустить совместный космический проект. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії обговорив низку економічних питань та ініціатив з бразильським колегою Жаїром Болсонару. Сторони наголосили, що прагнуть розширення товарообігу між країнами.

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«Во время встречи также обсуждались перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома Алкантара», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский предложил восстановить правительственную комиссию, которая будет заниматься вопросами товарооборота между двумя странами.

В 2003 году Бразилия и Украина подписали соглашение о запусках ракет «Циклон-4». В рамках этого соглашения была создана компания Alc?ntara Cyclone Space. Украинская сторона взяла на себя обязательство создать ракету, а бразильская предоставляла свой космодром и другую инфраструктуру. В 2015 году Бразилия прекратила сотрудничество из-за технологических и финансовых проблем.



