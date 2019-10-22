Еврокомиссия пустила Хорватию в Шенген. Теперь дело за Евросоветом

ЕК считает, что Хорватия выполнила "необходимые условия", чтобы присоединиться к шенгенской зоне, и рекомендует Евросовету узаконить это решение, сообщает Еврокомиссия в своем докладе 22 октября.

Croatia is on the way to join the Schengen Area.

Once it becomes a full member, Croatia will contribute to further strengthening the Schengen area and ensure that the EU's external borders are better protected ? https://t.co/dUiQv3ysAc pic.twitter.com/He9jPF2uLm — European Commission ?? (@EU_Commission) 22. Oktober 2019

"ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов", – говорится в документе. Ранее ЕК подтвердила реализацию Хорватией шенгенских правил в области защиты данных, сотрудничества полиции, общей визовой политики, реадмиссии, шенгенской информационной системы, судебного сотрудничества по уголовным делам.

Теперь ЕК внесет вопрос на рассмотрение Совета ЕС, которому предстоит принять окончательное решение по этому вопросу.



