Еврокомиссия пустила Хорватию в Шенген. Теперь дело за Евросоветом

ЕК считает, что Хорватия выполнила "необходимые условия", чтобы присоединиться к шенгенской зоне, и рекомендует Евросовету узаконить это решение, сообщает Еврокомиссия в своем докладе 22 октября.

Croatia is on the way to join the Schengen Area.

Once it becomes a full member, Croatia will contribute to further strengthening the Schengen area and ensure that the EU's external borders are better protected ? https://t.co/dUiQv3ysAc pic.twitter.com/He9jPF2uLm