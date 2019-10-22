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Общество
22.10.2019 19:10
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Кадырова записали в Книгу рекордов России. Глава Чечни установил рекорд по установлению рекордов

Глава Чечни Рамзан Кадыров вошел в Книгу рекордов России в качестве руководителя региона, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год. Об этом сообщает  ЧГТРК «Грозный» 22 октября.

Сертификат о достижении Кадырову вручат сегодня на дне рождении Книги рекордов России в Москве, в доме торжеств «Государь».

Книга рекордов России весной текущего года зафиксировала в Чечне рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде с участием более 1,2 тыс. всадников. Поход возглавил Рамзан Кадыров. На сайте проекта указаны и другие достижения: самая высокая высокогорная парусная регата в Евразии, наибольшее количество водных видов спорта с применением приспособлений и техники, представленных на водохранилище России.


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